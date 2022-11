A carregar o vídeo ...

O selecionador nacional da equipa feminina de hóquei em partins, Hélder Antunes, comentou as incidências da derrota com a Espanha (3-2) e afastou a hipóteses das lusas serem candidatas a ganharem a prova, dando conta do objetivo de melhor os quartos-de-final alcançados em 2019, em Barcelona.