Hélder Costa fez este domingo o seu terceiro golo no Championship e abriu caminho ao triunfo do Leeds no reduto do Birmingham. O português marcou aos 15 minutos de um jogo verdadeiramente eletrizante que terminou com 5-4 a favor da equipa de Marcelo Bielsa, que assume a liderança da 2.ª divisão inglesa.