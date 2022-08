Herdeiro de Usain Bolt perde de forma dramática na final dos 200 metros do Mundial Sub-20

A carregar o vídeo ...

Depois de ter vencido com autoridade a prova de 100 metros, com um novo recorde de Sub-20 e ainda provocação ao segundo colocado , Letsile Tebogo viveu esta madrugada o outro lado da moeda, ao ser segundo na final dos 200 metros, perdendo o ouro para o israelita Blessing Akawasi Afrifah no photo finish. Ambos os sprinters acabaram com os mesmos 19.96 segundos (é a primeira vez que há dois Sub-20 abaixo da barreira dos 20 segundos), mas a análise das imagens atribuiu a vitória a Afrifah.