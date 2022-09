Herdou a paixão do avô, segue o clube há 50 anos e nem um problema de visão o trava: a história de Jorge Lopes, adepto do Boavista

A carregar o vídeo ...

Jorge Lopes segue os jogos do Boavista, casa e fora, há 50 anos. Herdou a paixão do avô pelo clube e o legado continua, mesmo com problemas de saúde que o têm afetado. Sentir o ambiente do estádio do Bessa dá força a este adepto com uma insuficiência visual. Esta é a história desta semana no 'Aqui, jogas em casa', uma parceria Record com o Placard.pt