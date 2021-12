O Alcoyano protagonizou a maior surpresa da 2.ª ronda da Taça do Rei, ao afastar o Levante nos penáltis. O grande herói do conjunto do terceiro escalão foi o guarda-redes José Juan, de 42 anos. E mesmo com uma idade algo avançada para um futebolista, José Juan mostrou a sua qualidade e travou dois penáltis no desempate final. (Vídeo: One Football)