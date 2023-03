Hilariante: Chuva de cartões na Polónia levou árbitro a mostrar mais amarelos do que devia

A carregar o vídeo ...

Krystian Getinger acercou do árbitro Piotr Lasyk perto do final do encontro para perceber qual seria o veredito após uma desaguisado entre jogadores das duas equipas. O futebolista do Stal Mielec não teve a ver com a situação mas, por estar perto, também foi admoestado, por engano pelo juiz da partida com o Slask Wroclaw, onde atua o português Verdasca. O 1-1 imperou na 25ª jornada do campeonato polaco e... Getinger ficou com mais um amarelo sem nada ter feito para isso. O adversário, Marcin Flis, terá mesmo indicado que Getinger era vítima e não instigador da situação.