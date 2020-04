Hilariante: Daniel Ricciardo bem ao seu estilo a dar tudo no parkour

A carregar o vídeo ...

Daniel Ricciardo chegou à Fórmula 1 no ano de 2011 e é conhecido por ser um dos pilotos mais bem dispostos e com maior sentido de humor na grelha. Enquanto aguarda pelo arranque do Mundial, o australiano da Renault tem aproveitado a quarentena para produzir e protagonizar vários vídeos bastante engraçados para animar os fãs e o mais recente é uma verdadeira pérola com um circuito de parkour no mínimo... hilariante. [Vídeo: Instagram F1]