Hilariante: Guardiola respondeu com mímica e jornalista pede palavras para poder... escrever

Mais um momento hilariante a registar envolvendo... uma sala de imprensa. Na conferência de imprensa após a derrota (2-0) do Manchester City na visita ao reduto do Tottenham, de José Mourinho, Pep Guardiola foi questionado se a distância de 22 (!) pontos para o líder Liverpool colocava os citizens fora da corrida pelo título. O treinador espanhol respondeu com mímica e o jornalista pediu que respondesse com palavras, de forma a poder citá-lo. [Vídeo: Omnisport]