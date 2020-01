A carregar o vídeo ...

O hino do Boavista foi cantado a plenos pulmões pelos presentes na X Edição da Gala Troféus Pantera, que decorreu na segunda-feira à noite no Palácio da Bolsa no Porto. O desafio foi lançado no palanque pelo Presidente Vítor Murta, sendo depois acompanhado pelo administrador Diogo Braga.