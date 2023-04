A carregar o vídeo ...

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, atirou no Congresso da UEFA que a Superliga Europeia se tornou num personagem do 'Capuchinho Vermelho' e pela negativa. La Liga, entidade que organiza o campeonato espanhol e que sempre se opôs à competição, reforçou a ideia com este vídeo. [Vídeo: La Liga].