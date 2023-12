«Hoje tinha sido aqui necessário o VAR do VAR»: Luís Castro não poupa arbitragem do Al Hilal-Al Nassr

A carregar o vídeo ...

Luís Castro foi muito duro com a equipa de arbitragem do dérbi entre Al Hilal e Al Nassr, que terminou com um triunfo por 3-0 da equipa orientada por Jorge Jesus. Numa longa intervenção durante a conferência de imprensa, o treinador de Otávio e Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita queixou-se de dois penáltis que terão ficado por assinalar, assim como de alegadas irregularidades que terão existido no lance que dá o 2-0 para o adversário. [Vídeo: SSC]