"Hola Diego": as imagens de Maradona horas antes de morrer gravadas por vizinha

O dia 25 de novembro amanheceu como todos os outros, mas acabou por trazer a notícia que ninguém no mundo do futebol queria ouvir: morreu Diego Maradona. Tal como aqui lhe tínhamos dado conta , El Pibe fez a sua caminhada matinal, rotina que cumpria desde a sua última cirurgia, e foi nesse momento que uma das suas vizinhas o filmou e lhe atirou um simpático 'hola Diego'. Maradona retribuiu com um aceno e continuou a caminhar, amparado. Este terá sido o último vídeo da lenda argentina com vida e as imagens estão a ser partilhadas pela imprensa argentina