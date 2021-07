Holandês do BMX 'atropela' comissário a alta velocidade em treino

A carregar o vídeo ...

O holandês Niek Kimmann apenas entra em ação nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 na madrugada de quinta-feira, mas já tem uma peripécia (dolorosa) para contar. Esta segunda-feira, num dos treinos prévios no palco da prova de BMX, o ciclista saiu a alta velocidade numa das secções do circuito e, quando menos esperava encontrou no seu caminho um comissário. Não conseguiu evitar o impacto e a queda foi bem dura. "Espero que ele esteja bem. O meu joelho está um pouco dorido, ams vou fazer o meu melhor para estar pronto na quinta-feira", escreveu o ciclista.