A noite do peixe, em Espanha, foi cancelada devido ao novo coronavírus. De forma a celebrar a tradição, um grupo de jovens decidiu dar uma festa em casa, que deu para torto. Tudo porque um dos vizinhos não gostou do barulho que faziam em plena madrugada e decidiu sair à rua e ameaçá-los com... uma catana. [Vídeo: Twitter]