A carregar o vídeo ...

O internacional japonês Keusuke Honda aterrou ontem no Aeroporto Internacional Tom Jobim , conhecido como Galeão, e foi recebido por perto de 2 mil adeptos do Botafogo. Já este sábado, o jogador asiático, com passagens de destaque por CSKA Moscovo e Milan esteve perante a imprensa e tentou falar português... [Vídeo Twitter]