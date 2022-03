Hooligans do West Ham espalharam o caos em Sevilha

A carregar o vídeo ...

A UEFA separou os dois jogos na mesma cidade em dias diferentes mas, nem assim, os desacatos deixaram de acontecer. Segundo contam os meios de comunicação em Espanha, um grupo de hooligans do West Ham terá propiciado as altercações em Sevilha já noite dentro, junto de um grupo de adeptos do Eintracht Frankfurt que festejava o triunfo frente ao Betis. Recorde-se que os ingleses apenas defrontam esta quinta-feira o Sevilha a contar para a Liga Europa.