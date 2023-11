Horníček ia dando o frango do ano: guarda-redes do Sp. Braga salvo por um... canto

A cumprir o seu terceiro jogo na equipa principal do Sp. Braga, o checo Lukáš Hornícek ficou muito perto de sofrer aquele que teria sido um dos frangos do ano. Ao oitavo minuto, de forma caricata, o guardião soltou um remate de Tiago Dias, colocou a bola nos pés de Clayton, que com aquela oferta não desperdiçou. Contudo, para bem o jovem checo, de 21 anos, a bola tinha saído e um grande frango 'transformou-se' num... canto.