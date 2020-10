A horrível lesão de Santiago Arias que deve afastá-lo dos relvados por muito tempo

A carregar o vídeo ...

O colombiano Santiago Arias, ex-jogador do Sporting e atual futebolista do Bayer Leverkusen, onde joga por empréstimo do Atlético Madrid, sofreu uma arrepiante lesão na perna esquerda, com possível fratura da tíbia e do perónio, durante o encontro da Colômbia com a Venezuela. Saiu de maca, visivelmente com muitas dores; o árbitro mostrou o cartão vermelho a Darwin Machís, mas depois de ver as imagens acabou por retirá-lo. (Vídeo Twitter)