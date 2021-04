Houve Brisa maracujá e bolo de mel na visita guiada da mascote do Marítimo à do Sp. Braga

A carregar o vídeo ...

A algumas horas do encontro entre Marítimo e Sp. Braga, que dá início à 30ª jornada da Liga NOS, as mascotes do Marítimo (Garras) e do Sp. Braga (Brácaro) estiveram em convívio. A anfitriã não só fez uma visita guiada por alguns pontos turísticos da Madeira como até ofereceu ao Brácaro uma Brisa maracujá e um bolo de mel, duas grandes referências da gastronomia madeirense. Refira-se que o encontro dos Barreiros tem apito inicial agendado para as 20h30 [Vídeo: SC Braga]