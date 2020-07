À passagem do minuto 26 do encontro entre Portimonense e Vitória de Guimarães, Willyan caiu na grande área vimaranense e o árbitro Hugo Miguel apontou para a marca dos onze metros. Após alguns minutos de revisão, o VAR anulou o penálti por fora-de-jogo do ataque algarvio. [Vídeo: VSports]