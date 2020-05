A carregar o vídeo ...

Hugo Neves é jogador de Futsal do Sporting e um dos jovens talentos da modalidade à escala global. Esteve na companhia dos jornalistas João Seixas e Pedro Filipe Pinto e mostrou que tem talento com a bola nos pés mas não só. Uma conversa muito especial para ver esta terça-feira, aqui, no Record Online.