Hulk diverte-se ao lado da nova namorada: «É uma ciumeira atrás da outra»

A carregar o vídeo ...

Hulk assumiu o namoro com a sobrinha da ex-mulher em dezembro e no início deste ano surgem imagens do casal a divertir-se numa festa ao som da música de Marília Mendonça, 'Ciumeira'. Não se sabe de quando são as imagens, mas a banda sonora diz muito daquilo que se está a passar "No começo, eu entendiaMas era só cama, não tinha amorLembro quando você diziaVou desligar porque ela chegouE a gente foi se envolvendo, perdendo o medoNão tinha lugar e nem hora pra dar um beijoCoração não 'tá mais aceitandoSó metade do seu te amoÉ uma ciumeira atrás da outraTer que dividir seu corpo e a sua boca'Tá bom que eu aceitei por um instanteA verdade é que amante não quer ser amanteÉ uma ciumeira atrás da outraTer que dividir seu corpo e a sua boca'Tá bom que eu aceitei por um instanteA verdade é que amante não quer ser amanteÉ uma ciumeira atrás da outra"