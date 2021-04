Hulk e ex-jogador do Sp. Braga pegam-se e acabam expulsos: confusão continua no túnel

A carregar o vídeo ...

Uma cena que só não redundou em pancadaria por causa dos restantes jogadores que estavam em campo. Hulk e Pottker, ex-jogador do Sp. Braga, pegaram-se durante o jogo que colocou frente a frente o Cruzeiro e Atlético Mineiro, com o árbitro a acabar por expulsar os dois jogadores. Não satisfeitos, ainda discutiram no túnel... (Vídeo Twitter)