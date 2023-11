A carregar o vídeo ...

Hulk foi expulso em tempo de descontos no jogo do Atlético-MG com o América-MG (1-1) e deixou duras críticas à arbitragem. O avançado, ex-FC Porto, disse estar "cansado" e ameaçou deixar o Brasileirão. Mais tarde, partilhou um vídeo a explicar que afinal não pretende deixar o clube. "Foi no calor da emoção..." (Vídeo Globo Esportes/Twitter)