O Atlético Mineiro está em grande forma no Brasileirão e bem pode atribuir essa fase a Hulk. O antigo avançado do FC Porto está autenticamente on fire e esta madrugada, diante do Corinthians, foi decisivo ao marcar os golos na vitória (com 'virada') mineira por 2-1. Primeiro com um golaço de livre e depois com o tento da reviravolta num disparo de... pé direito.