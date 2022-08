'Hulk iraniano' com estreia "ridícula" no boxe frente a pugilista com menos 36 kg

A carregar o vídeo ...

O culturista Sajab Gharibi, conhecido o 'Hulk Iraniano' devido ao seu impressionante aspeto físico, decidiu aventurar-se no boxe, mas a estreia nos ringues não correu bem. Há quem diga até que foi "ridícula"... Num combate frente a Djumanov Almat Bakhytovich, que teve lugar no Dubai, Gharibi perdeu por KO em poucos minutos, mostrando que com 177 kg e uma falta de agilidade por demais evidente pouco podia fazer diante de um pugilista com menos 36 kg. Aguentou uns dois minutos, antes de ser atingido uma direita que o deixou fora de combate. (Vídeo Twitter)