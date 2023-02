Hulk leiloa camisola autografada do FC Porto para ajudar Turquia: «Estou em oração por todos vocês»

A carregar o vídeo ...

Hulk está solidário com a tragédia que assolou a Turquia. Com a ajuda de um amigo turco, o avançado brasileiro ofereceu uma camisola do FC Porto usada por si e autografada, com o dinheiro a reverter para as vítimas do terramoto. "Estou em oração por todos vocês, para que possam dar a voltar por cima o mais rapidamente possível", referiu Hulk.