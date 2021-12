A carregar o vídeo ...

O Atlético Mineiro venceu esta madrugada diante do Athletico Paranaense e conquistou a Taça do Brasil (depois de ter também trinfado na 1.ª mão da final), num jogo que ficou marcado por este momento entre Hulk e Pedro Henrique, no qual o ex-FC Porto puxou dos galões na hora de confrontar o oponente. "Jogaste onde? Respeita a minha história", disse o avançado, de acordo com a imprensa brasileira.