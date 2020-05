A carregar o vídeo ...

"A força da sua inveja, é a razão do meu sucesso!" Palavras que se podem ler na legenda do vídeo que Hulk publicou no Instagram. Recorde-se o futebolista brasileiro do Shanghai SIPG vive uma 'novela' de rumores e intrigas desde que assumiu o seu relacionamento com Camila Ângelo, sobrinha da sua ex-mulher.