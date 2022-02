«I speak the truth!»: Vítor Pereira está na mira do Corinthians e brasileiros recuperaram a famosa conferência

A carregar o vídeo ...

Vítor Pereira é um dos nomes mais fortes apontados pela imprensa brasileira para comandar o Corinthians e, de forma natural, os jornalistas locais começaram a fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o técnico luso. E um dos momentos que encontraram diz respeito à famosa conferência de imprensa na Arábia Saudita, na qual o então treinador do Al Ahli 'explodiu' e deixou a famosa frase "I speak the truth!". Esta foi a reação dos comentadores do Globoesporte a esse momento.