O Celta de Vigo voltou a sair de jogo este sábado com queixas da arbitragem, agora por conta do penálti que foi revertido no duelo diante do Sevilha já nos instantes. A decisão deixou os galegos de cabelos em pé e um dos mais indignados foi o capitão Iago Aspas, que à saída do relvado atirou mesmo o monitor do VAR ao chão.