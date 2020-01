Iñaki Williams responde a adeptos do Espanyol após ser alvo de insultos racistas: «São uns filhos da p...»

A carregar o vídeo ...

Iñaki Williams, avançado do Athletic Bilbau, foi este sábado alvo de insultos racistas durante o encontro com o Espanyol, em jogo a contar para a 21.ª jornada da La Liga. Os adeptos da formação de Barcelona imitaram, inúmeras vezes, o som emitido por um macaco, dirigindo-se para o avançado espanhol do Ath. Bilbau, situação que levou o jogador a responder: "São uns filhos da p...". [Vídeo: Movistar+]