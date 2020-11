Ibrahimovic continua de pé quente no Milan: eis o golo do sueco frente ao Nápoles

Arranque de temporada fulminante de Zlatan Ibrahimovic na Serie A. O avançado sueco abriu o marcador do encontro deste domingo, entre Nápoles e Milan, e assumiu a liderança isolada da lista dos melhores marcadores do campeonato italiano, com 9 golos marcados, ultrapassando Cristiano Ronaldo, que soma até ao momento 8. Estes números têm mais relevo quando comparados com o que os seus antecessores fizeram no clube, uma vez que apenas dois conseguiram faturar um maior número de golos nas primeiras 8 jornadas da prova (Van Basten - 12 em 1992/93 e Nordahl - 10 em 1950/51).