Ibrahimovic deixa cair a 'máscara': sueco em lágrimas ao falar da família

Zlatan Ibrahimovic habitou o mundo do futebol à sua imagem mais fria, mas esta segunda-feira, no regresso à seleção sueca, deixou cair a 'máscara' quando questionado sobre a opinião da família em relação a este regresso. "Não é uma boa pergunta. Estava com Vincent [um dos filhos] e ele começou a chorar quando o deixei. Mas está tudo bem..." disse Ibrahimovic, que teve de fazer uma pausa para enxugar algumas lágrimas, durante a conferência de imprensa esta segunda-feira