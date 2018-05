Ibrahimovic deixa mensagem a Castillo: «Boa sorte no Benfica»

Zlatan Ibrahimovic não ficou indiferente à chegada de Nico Castillo ao Benfica. O avançado dos LA Galaxy deixou uma mensagem ao reforço das águias: "Boa sorte no Benfica. Estou ansioso para te ver jogar e que faças melhor do que o Zlatan". Recorde-se que Castillo é um grande fã do avançado sueco, tendo-o expressado por diversas ocasiões.