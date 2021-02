Ibrahimovic é alvo de insultos xenófobos em jogo da Liga Europa: «F...-te a boca»

A carregar o vídeo ...

Ibrahimovic foi ontem alvo de insultos xenófobos por parte de um adepto do Estrela Vermelha no jogo da Liga Europa com o AC Milan (2-2) . Nas imagens que correm nas redes sociais são audíveis várias palavras que a imprensa internacional está a traduzir como "F..-te a boca. Fedes a 'balija", que é um insulto étnico às pessoas originárias da Bósnia. Recorde-se que o internacional sueco tem raízes nos Balcãs