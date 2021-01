A carregar o vídeo ...

Depois de ontem ter falhado um penálti, a punir falta sobre Leão (Rebic marcou na recarga) no jogo frente ao Bolonha , Zlatan Ibrahimovic mostrou este domingo uma 'redenção' ao falhanço com um golo à 'ninja' no treino [Vídeo Instagram Zlatan Ibrahimovic]