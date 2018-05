Ibrahimovic foi pisado, 'passou-se' e... deu uma chapada no adversário

Zlatan Ibrahimovic foi esta segunda-feira expulso no duelo dos LA Galaxy diante dos Montreal Impact, devido a uma agressão a Michael Petrasso, num lance mesmo à... Zlatan. O sueco foi pisado pelo adversário num lance sem bola, não gostou e deu uma chapada em cheio no rosto do adversário, que de pronto foi ao solo. O árbitro não viu o lance, mas alertado pelo VAR, e após rever as imagens, não teve dúvidas e expulsou o nórdico.