A carregar o vídeo ...

Zlatan Ibrahimovic estreou-se este sábado a marcar com a camisola do AC Milan após o regresso ao emblema rossoneri, com um golo na visita ao Cagliari . Aos 64 minutos, o sueco respondeu da melhor forma a um cruzamento de Theo Hernández e rematou, de pé esquerdo, para o fundo das redes adversárias.