Aos 38 anos, Ibrahimovic mostra que está em forma com um movimento 'matrix' que não é para todos. O avançado sueco do AC Milan deixou os fãs em delírio ainda antes do pontapé de partida do jogo com a Udinese (vitória da formação milanesa por 3-2 , com Rafael Leão em destaque ).