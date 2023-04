A carregar o vídeo ...

Mauro Icardi aproveitou a permissão do Galatasaray para voar até ao país-natal. O avançado argentino surgiu no programa de culinária MasterChef como júri e 'especialista de carnes', revelando o gosto por um bom grelhado argentino. No fim, arrancou um beijo à apresentadora: a mulher Wanda Nara.