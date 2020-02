Ídolo do Corinthians receita chá de lombriga aos atuais jogadores do clube

A carregar o vídeo ...

Neto foi ídolo do Corinthians e na quarta-feira, antes do jogo de apuramento para a fase de grupos da Libertadores - o clube brasileiro venceu mas foi afastado na competição devido ao resultado da 1.ª mão com o Guarani do Paraguai - receitou chá de lombriga aos atuais jogadores do clube, com duras críticas dirigidas em especial ao médio Luan. Atualmente, o antigo jogador é o apresentador do programa 'Os donos da bola", da TV Bandeirantes.