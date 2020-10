A carregar o vídeo ...

Vencedora inesperada do torneio de Roland Garros, ao bater na final Sofia Kenin, a polaca Iga Swiatek também surpreendeu na hora do discurso da vitória. Primeiro lá disse que não tinha muito jeito para discursos e confirmou-o pela forma nervosa como falou, mas no final acabou por conquistar tudo e todos quando falou na sua... gata.