A carregar o vídeo ...

Iñigo Martínez é contra a realização da final da Taça do Rei, entre Real Sociedad e Athletic Bilbau, à porta fechada, face à pandemia do novo coronavírus. "Penso que seria importante tanto para os adeptos da Real Sociedad, como para os nossos, desfrutar de um momento único como este", apontou o defesa, em declarações ao canal televisivo do clube basco. [Vídeo: Omnisport]