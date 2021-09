A carregar o vídeo ...

O espanhol Iker Lecuona sofreu esta sexta-feira uma violenta queda no decurso da segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio de San Marino de MotoGP, ao deixar a sua KTM escapar no meio da chuva. O espanhol sofreu um 'highside' logo na curva 1, mas apesar da violência do impacto escapou sem qualquer lesão... e a sua moto até decidiu ganhar vida própria!