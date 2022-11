Ilicic superou a depressão, voltou à Eslovénia e já marca - mesmo com uns quilos a mais

A carregar o vídeo ...

Josip Ilicic deixou a Atalanta em setembro depois de cinco temporadas desportivas em Bérgamo que os adeptos não vão esquecer. Na despedida, foi aplaudido pelos fãs da antiga equipa mas o avançado, de 34 anos, teve de superar uma depressão para conseguir voltar aos relvados. No domingo, ao serviço da nova equipa, o Maribor da Eslovénia, no país-natal, entrou para os últimos minutos e nota-se que o 'perfume' do pé esquerdo de Ilicic se mantém intacto. O experiente dianteiro, mesmo com notórios quilos a mais, foi influente e marcou mesmo um golo ao Mura, em jogo do campeonato (5-1). Os colegas de equipa correram para abraçá-lo.