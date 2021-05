A carregar o vídeo ...

O argentino Lucas Pratto sofreu este domingo, diante do Ajax, uma lesão bastante grave, poucos momentos depois de ter entrado em campo. Lançado aos 79', o argentino tentou um carrinho sobre um opositor e acabou por ficar com o pé preso. O Feyenoord já revelou que está confirmada uma fratura no pé e o avançado está fora até final da época.