Imagens dos familiares dos jogadores do Getafe a denunciar ambiente hostil no Johan Cruijff Arena

Familiares dos jogadores do Getafe filmaram e divulgaram imagens do ambiente hostil que encontraram no Johan Cruijff Arena, quinta-feira, no jogo com o Ajax, dos 16 avos de final da prova. "60 minutos, entre insultos, ameaças e objetos voadores, tivemos que deixar o estádio", denunciou Claudia Rodríguez, namorada de Marc Cucurella. também carla Carrascosa, companheira de David Soria, descreveu a situação como "uma das piores experiências."