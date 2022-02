A carregar o vídeo ...

A Tempestade Eunice levou ao cancelamento de todos os jogos de futebol previstos para esta sexta-feira na Holanda, onde são esperados ventos até 130 quilómetros/hora. E os efeitos já são visíveis no estádio do ADO Den Haag, clube do principal escalão que ficou com danos consideráveis no seu recinto...