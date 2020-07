Imagens inéditas: Barça mostra lances de Messi nas camadas jovens do clube

A carregar o vídeo ...

O Barcelona partilhou alguns lances inéditos de Messi em jogos das camadas jovens do clube. "És fã de Leo Messi? Mostramos alguns dos melhores momentos nunca vistos do jogador argentino na formação do Barça", escreveu o clube catalão no Twitter, com um pequeno vídeo que abre o 'apetite' ao 'perfume' do futebol do craque argentino para um vídoe completo que só acessível aos assinantes da 'Barça TV'. [Vídeo: Twitter FC Barcelona}